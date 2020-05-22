بوريل يدعو اميركا لإعادة النظر في قرار الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة

دعا ممثل ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، ​الولايات المتحدة​ إلى "إعادة النظر في قرار انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة، فالانسحاب من الاتفاقية ليس حلاً للتغلب على الصعوبات المرتبطة بتنفيذها والالتزام بها من قبل الأخر"، موضحاً ان "معاهدة الأجواء المفتوحة تعد عنصرا أساسيا في الحد من التسلح، وهي بمثابة مقياس مهم للثقة و​الأمن​، ومنذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2002 سمحت بتنفيذ أكثر من 1500 مهمة استطلاعية فوق أراضي جميع الموقعين عليها".

وشدد على أنه ينبغي لجميع القوى في المعاهدة أن تكفل امتثالها الشامل، والاتحاد الأوروبي سيدرس العواقب المحتملة لقرار الولايات المتحدة حول امن ​أوروبا​".