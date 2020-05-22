الصحة العالمية: أميركا الجنوبية أصبحت بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا

أشار كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان، إلى أن "أميركا الجنوبية أصبحت بؤرة جديدة لفيروس كورونا"، لافتًا إلى أن "البرازيل هي أكثر دول القارة تضررًا، في حين تزيد الإصابات في إفريقيا التي سجلت وفيات بأعداد منخفضة نسبيًا".
وأوضح ريان أن "البرازيل أقرت الاستخدام الواسع للعقار المضاد للملاريا "هيدروكسي كلوروكين" علاجًا لـ"كوفيد 19"، مجددًا التأكيد على أن "الأدلة الطبية لا تدعم الاستخدام الواسع غير مؤكد النتائج لهذا العقار ضد المرض الجديد بسبب مخاطره".
كما أفاد بأن "بعض الدول الإفريقية شهدت زيادات في أعداد حالات الإصابة نسبتها 50 في المئة في الأسبوع المنقضي، في حين سجلت دول أخرى انخفاضا أو معدلات مستقرة"، منوّهًا بأن "معدل الوفيات المنخفض ربما يرجع إلى أن نصف عدد سكان القارة في سن 18 عاما أو أقل".
وشدد ريان على أنه "ما زال يشعر بالقلق إزاء احتمال انتشار المرض في قارة بها "ثغرات كبيرة" في خدمات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي".
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