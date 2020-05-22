وزير النقل القبرصي: سنعيد فتح مطاري لارناكا وبافوس أمام الرحلات المدنية اعتبارا من 9 حزيران

أعلن ​وزير النقل​ القبرصي يانيس كاروسوس، أن "سلطات ​الجزيرة​ ستعيد فتح مطاري لارناكا وبافوس جزئيا أمام الرحلات المدنية، اعتبارا من 9 حزيران، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق، وسيسمح في المرحلة الأولى بدخول المسافرين من نحو 20 بلدا، لكن قائمة البلدان المذكورة، تخلو من ​بريطانيا​ و​روسيا​، اللتين تعدّان أكبر مصدرين سياحيين للجزيرة، علما أن البريطانيين يشكلون ثلث الوافدين إلى قبرص، وسط مخاوف من عدم تمكن الدولتين إلى حد الآن من احتواء ​فيروس كورونا​ بشكل كاف".

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