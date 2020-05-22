الصحة العراقية: تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة ​العراق​ية عن "تسجيل 87 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، ليصل مجموع المصابين إلى 3964"، مشيرة الى ان "​الإصابات​ توزعت على محافظات ​بغداد​، ​البصرة​، ​النجف​، السليمانية، ​أربيل​، ​ديالى​، ​كربلاء​، المثنى، ​نينوى​، و​ذي قار​، وتم تسجيل 7 ​وفيات​ جميعها في العاصمة بغداد، و49 حالة شفاء من المرض".

وأكدت الوزارة أنه "تم فحص 6070 عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم الجمعة، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 175 ألف و830"، موضحة ان "المجموع الكلي للمصابين في البلاد وصل إلى 3964 حالة، وعدد الوفيات 147 حالة، فيما شفي من المرض 2532 حالة".