الصحة الماليزية: تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، بأن بلاده سجلت 78 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لترتفع بالتالي حصيلة الإصابات الإجمالية في عموم البلاد إلى 7 آلاف و137 حالة.

ولفت عبدالله إلى أن "25 حالة من الإصابات الجديدة كانت من الخارج، في حين كانت 53 حالة منها محلية"، موضحًا أنه "من بين الحالات الـ 53، فإن 40 حالة كانت من المواطنين الأجانب".

كما أفاد بأن "حالات الشفاء بلغت 5 آلاف و859 حالة، بعد تعافي 63 شخصاً وخروجهم جميعاً من مستشفيات العزل"، مؤكدًا وفاة شخص واحد فقط خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات التراكمي في البلاد إلى 115 حالة، أي ما يعادل 1.61 في المئة من إجمالي الإصابات.