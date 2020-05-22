الفرزلي: القانون المدني هو الطريق الوحيد لتفعيل دور المؤسسات

أفاد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، بأن "هذا الكلام الذي قاله بري والذي يشكل خارطة طريق حقيقية، لأنه من الصحيح أن هناك ازمة اجتماعية واقتصادية نتال اهتمام المواطنين بشكل جذري، وهذا ما يدركه بري، ويعلم جيدًا أن الحل الحقيقي للأزمة سياسي ويتعلق بكيفية عمل المؤسسات وتوازنها".

وأشار الفرزلي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "القانون المدني هو الطريق الوحيد لتفعيل دور المؤسسات، ويعكس الخلافات وتصبح داخل البرلمانات النيابية، من هنا كان تشديد بري على اقامة مجلس شيوخ ودولة مدنية". ونوّه بأن "الخطورة بأن كل ما يحاك ل​فلسطين​ وانعكاسات ذلك على الجبهة الشرقية في امكانية الشرذمة هو أمر لا ييزال ماثل كجزء من المخططات الصهيونية، من هنا كانت فكرة تقديم قانون نيابي قبل 17 تشرين الأول، وهذا لا يمنع أن يعود هذا الأمر للمثول بقوة على الساحة اللبنانية".

