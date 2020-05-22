التجارة الاميركية ستضبف 33 شركة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء

أفادت وزارة التجارة الأميركية بأنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء، على خلفية انتهاكات ​حقوق الانسان​.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنها "ستعاقب 9 شركات ومؤسسات بسبب "تواطؤها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولتجاوزاتها المرتكبة في حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل الجبري والمراقبة عالية التقنية ضد مسلمي الأويغور في ​الصين​".

كما أوضحت أن "7 كيانات تجارية ساعدت الصين في عمليات المراقبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة"، وأضافت 24 منظمة حكومية وتجارية إلى القائمة الاقتصادية، لمشاركتها في اقتناء مواد استخدمها ​الجيش الصيني​".