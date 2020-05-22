المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض: 20522 إصابة جديدة بكورونا و1089 وفاة

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 20522 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى مليون و571617 حالة. ولفتت المراكز إلى تسجيل 1089 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 94150 حالة وفاة. بموازاة ذلك، كان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أعلن في وقت سابق، عن إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة لفتح دور العبادة، التي ستفتح خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أنه "إذا لم تقم الولايات بفتح الكنائس ودور العبادة بنهاية الأسبوع، سأتجاوز سلطات الحكام وأصدر قرارًا بفتحها".

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