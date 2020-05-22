الحركة البيئية اللبنانية: لمراقبة الأعمال في منطقة ماروس وتبليغ الحركة عن أية مخالفة قطع

أكدت ​الحركة البيئية اللبنانية​ ، انه "بالنسبة لموقف ​وزارة الزراعة​ بخصوص ما يحصل في منطقة ماروس التابعة لبلدية ​كفرفالوس​ أوضحت الوزارة انها ترفض أي عملية قطع او تشحيل لأي غصن أخضر عملاً بالقرار رقم ١/٧٠٥ وهي أعطت أصحاب العقار مهلة لغاية ١٤ حزيران لإزالة اليباس منعاً للحرائق، ولذلك نطلب من الناشطين البيئيين في المنطقة بالإستمرار بمراقبة الأعمال وتبليغ الحركة البيئية اللبنانية عن أية مخالفة قطع لكي نبلغ بدورنا وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالنسبة لقضية الحفرية المشوهة للجبل الأخضر في إده البترون يهمنا أن نعلمكم أنه بناء على توجيهات ومتابعة من وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​، توجه فريق فني من مصلحة زراعة ​الشمال​ إلى بلدة ادة ​قضاء البترون​، وبعد الكشف على الموقع، تم تسطير محضر لمخالفة القرارات التنظيمية المرعية الإجراء، واحيل الملف إلى النائب العام الاستئنافي في الشمال لإجراء المقتضى القانوني".

ولفتت الحركة الى ان "وزارة الزراعة تعلن عن متابعة القيام بواجبها بحماية ما تبقى من الثروة الحرجية، وحيت جهود المواطنين والناشطين البيئيين ووسائل الإعلام الذبن يقومون بواجبهم الوطني في تسليط ​الضوء​ على هذه المخالفات، وأعلنت ان أبواب الوزارة مشرعة لهم، وكذلك بالإمكان التواصل عبر الخط الساخن 81964621 للابلاغ عن أي شكوى بهذا الخصوص".