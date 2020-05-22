توجه وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لأبنائي تلامذة وطلاب ​لبنان​ فأقول لكم وصلتني رسالتكم وسمعت مطالبكم وأنتم والله الأمل والرهان".

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كانت هذه تفاصيل خبر المجذوب: لأبنائي تلامذة وطلاب لبنان فأقول لكم وصلتني رسالتكم وسمعت مطالبكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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