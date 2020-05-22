بلدية أنفه: نتيجة إيجابية لفحص الكورونا لأحد الوافدين

اعلنت بلدية أنفه، في بيان، عن "نتيجة إيجابية لفحص الكورونا لأحد الوافدين من الكويت وهو مقيم في بلدة أنفه، وتتابع البلدية مع الاجهزة المختصة الحجر المنزلي للاصابة المذكورة وتحدد المخالطين المحتملين".
هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 62 إصابات جديدة، 3 من تلك الإصابات لوافدين إلى لبنان، و59 لمقيمين في لبنان ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1086 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.
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