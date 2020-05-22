بلدية أنفه: نتيجة إيجابية لفحص الكورونا لأحد الوافدين

اعلنت بلدية أنفه، في بيان، عن "نتيجة إيجابية لفحص ​الكورونا​ لأحد الوافدين من ​الكويت​ وهو مقيم في ​بلدة أنفه​، وتتابع ​البلدية​ مع الاجهزة المختصة ​الحجر المنزلي​ للاصابة المذكورة وتحدد المخالطين المحتملين".

هذا وأعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي عن مستجدات ​فيروس ​​كورونا​​​، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 62 إصابات جديدة، 3 من تلك الإصابات لوافدين إلى ​لبنان​، و59 لمقيمين في لبنان ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1086 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.