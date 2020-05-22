أعتبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "النائب ​هادي حبيش​ حصل معه أشكال على خلفية ملف ظلامة تعرضت له ​هدى سلوم​ وهذا الإشكال ليس الاول بين محام و قاضي ولن يكون الأخير ولكن أين هيئة القضايا ممن تعرض وهدد وقتل سياسيين و​صحافيين​ وعسكريين وموظفين وحتى قضاة؟ وأين هيئة القضايا من حقوق الدولة ومن القاضية التي تعرضت بأبشع العبارات لمجلس القضاء؟

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: أين هيئة القضايا ممن هدد وقتل سياسيين وصحافيين وعسكريين وموظفين وقضاة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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