حواط: ظاهرة الاعتداء بالرصاص على الأبرياء إنعكاس لغياب الدولة

أعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ظاهرة الاعتداء بالرصاص على الأبرياء في وضح النهار من دون خوف، إنعكاس لغياب الدولة، وليس مقبولا أن يستمر التعرض للأبرياء، وآخر المشاهد ما جرى قبل أيام في جبيل مع الشاب رمزي معوض".
وشدد حواط على ان "المطلوب الحزم وإلقاء القبض على الفاعل وسوقه إلى القضاء حتى يبقى أمل بالوطن".
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