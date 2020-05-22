حواط: ظاهرة الاعتداء بالرصاص على الأبرياء إنعكاس لغياب الدولة

أعتبر عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ظاهرة الاعتداء بالرصاص على الأبرياء في وضح النهار من دون خوف، إنعكاس لغياب ​الدولة​، و‏ليس مقبولا أن يستمر التعرض للأبرياء، وآخر المشاهد ما جرى قبل أيام في جبيل مع الشاب رمزي معوض".

وشدد حواط على ان "المطلوب الحزم وإلقاء القبض على الفاعل وسوقه إلى ​القضاء​ حتى يبقى أمل بالوطن".