شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية": إجراءات "الصحة" لمواجهة كورونا لن تجدى دون وعى والتزام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على أهمية الرسائل التى بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصرى خلال افتتاحه المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير، والتى طمأن من خلالها المصريين على أن أزمة فيروس كورونا تُدار بشكل علمى واحترافى وأن الأمة ما زالت تحت السيطرة وأن الأرقام ما زالت فى المعدل الطبيعى.

Advertisements

ولفتت فهيم، إلى أن إدارة أزمة فيروس كورونا تعتمد بشكل أساسى فى نجاحها على جدارة تصرفات المصريين، قائلة: "الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة لن تؤتى بنتيجة دون وجود وعى المصريين والتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى يراهن يوميا على وعى المصريين فى التصدى لهذه الأزمة.

وثمنت عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس على التصدى لظاهرة البناء المخالف والعشوائى، وتوجياته بضرورة القبض على المخالفين وإزالة أى تعديات حدثت على مدار الشهور الماضية.