شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب العراقى يهنئ على عبد العال بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

من جانبه، قدم الدكتور على عبد العال، الشكر لرئيس مجلس النواب العراقى، على التهنئة بمناسبة عيد الفطر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين الإسلامية والعربية بالأمن والأمان والسلامة، مشيرا إلى العلاقات البرلمانية المتميزة التى تجمع المؤسستان التشريعى.