كلب ضال يعقر 12 شخصا في قريتين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
هاجم كلب ضال، اليوم الجمعة، 12 شخصا بقريتي العبادلة وكوم الأطرون في طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى حميات بنها.
وقال سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ، إن الكلب الضال انتقل من قرية العبادلة بعد عقر 6 من المواطنين إلى كوم الأطرون المجاورة وعقر 6 من المواطنين هناك.
وأضاف أنه جرى إبلاغ الطب البيطري، وتجمع أهالي قريتى العبادلة وكوم الأطرون، وجرى القضاء على الكلب ونقل المصابين إلى حميات بنها.
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