هبوط النفط متأثرا بالتوتر الصيني الأمريكي ومخاوف شح الطلب على الطاقة

هبطت أسعار النفط بحوالي اثنين بالمئة اليوم الجمعة، على خلفية تنامي التوتر الأمريكي الصيني والشكوك حيال مدى سرعة تعافي الطلب على الوقود في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتهاوى الطلب على الوقود بعد أن دفعت جائحة فيروس كورونا الحكومات لفرض قيود على التحركات وأغلقت الشركات أبوابها.

وزاد النفط في الأيام الأخيرة مع بدء استئناف النشاط، لكن الأسعار هبطت بعد أن قالت

الصين اليوم الجمعة إنها لن تصدر هدفا للنمو السنوي للمرة الأولى، وتعهدت أيضا بمزيد من الإنفاق الحكومي، إذ لا تزال الجائحة تؤثر على الاقتصاد.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط: "ألغى فيروس كورونا عقدا من النمو في الطلب العالمي على النفط وسيكون التعافي بطيئا".

Advertisements

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 2.6 بالمئة، ليجري تسويتها عند 35.13 دولار للبرميل.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 67 سنتا، أو اثنين بالمئة، عند 33.25 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ربح برنت وغرب تكساس الوسيط ثمانية بالمئة و13 بالمئة على الترتيب.

وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة تعود إلى العام 1940، انخفض عدد الحفارات في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، بواقع 21 إلى مستوى قياسي وبلغ 318 هذا الأسبوع.