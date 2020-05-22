حقوق الإنسان بالعراق تقدم مقترحًا للسيطرة على كورونا عبر البطاقة التموينية

قدمت مفوضية حقوق الإنسان العراقية اليوم الجمعة مقترحا إلى الحكومة، يخص توزيع الكمامات الطبية على المواطنين، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

واقترح عضو المفوضية علي البياتي،

أن "يتم توزيع الكمامات للطبقات الفقيرة والمناطق الشعبية عن طريق البطاقة التموينية، وتحديد سعرها في الأسواق ودعم صناعتها وطنيا، ثم معاقبة من لا يلتزم بلبسها في الأماكن العامة".

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وشدد البياتي، على "ضرورة أن يكون هذا الإجراء جزءا من استراتيجية السيطرة على الوباء، كما فعلت أغلب الدول التي نجحت في ذلك".

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 3964 إصابة، منها شفاء 2532، ووفاة 147 حالة.