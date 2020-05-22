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خطة استثمارية صينية بنصف تريليون يورو لمواجهة آثار كورونا

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أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ، إطلاق خطة استثمارية ضخمة قيمتها 481 مليار يورو، لدعم الاستهلاك ومواجهة الآثار السلبية الناجمة، عن تفشي فيروس المستجد.

 

وفي كسر لأحد أقدم تقاليد الحزب الشيوعي الصيني، امتنع رئيس الحكومة لأول مرة خلال افتتاح

المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، عن تحديد نسبة النمو المتوقعة لهذا العام نظرا لوجود عوامل يصعب توقعها على حد قوله.

 

وقال رئيس الوزراء في خطاب استمر حوالى ساعة في قصر الشعب

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في بكين: "ستشهد بلادنا بعض العوامل التي يصعب توقعها" بسبب تفشي وباء كوفيد-19 الذي يشل العالم والاقتصاد العالمي.

 

كما أعلن عن سلسلة تدابير لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي، لكن من دون المغامرة في تحديد نسبة النمو التي يجب الوصول إليها.

 

وحذر رئيس الوزراء من أن البلاد "تواجه تحديات غير مسبوقة في تطورها وستدوم لفترة من الوقت".

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