كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وخلال ظهور قصير في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض، قال ترامب إنه يعلن دور العبادة أماكن تقدم خدمات أساسية. وحذر الحكام “إذا لم تفعلوا ذلك فسوف اتجاوز الحكام. في أميركا نحتاج مزيداً من الصلاة لا أقل”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يحذر حكام الولايات: افتحوا دور العبادة هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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