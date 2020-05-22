البرتغال ترحّب بعودة السيّاح

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وقال لصحيفة “أوبسرفادور”: “مرحبا بالسياح في البرتغال”، مشيرا إلى أن بعض الفحوص الطبية سيتم إجراؤها في المطارات، لكن لن يكون هناك حجر صحي إجباري للوافدين.

وتخفف البرتغال، التي سجلت 30200 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و1289 حالة وفاة، ببطء قيود العزل العام السارية منذ منتصف آذار.

وتضررت البرتغال أقل من جارتها إسبانيا، أو إيطاليا، وهما الدولتان اللتان تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد في الشهر المقبل.