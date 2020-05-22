احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقال لصحيفة “أوبسرفادور”: “مرحبا بالسياح في البرتغال”، مشيرا إلى أن بعض الفحوص الطبية سيتم إجراؤها في المطارات، لكن لن يكون هناك حجر صحي إجباري للوافدين.
وتخفف البرتغال، التي سجلت 30200 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و1289 حالة وفاة، ببطء قيود العزل العام السارية منذ منتصف آذار.
وتضررت البرتغال أقل من جارتها إسبانيا، أو إيطاليا، وهما الدولتان اللتان تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد في الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال ترحّب بعودة السيّاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.