كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد العام لطلبة فلسطين يواصل حملة "فلسطين الخير" في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد العام لطلبة فلسطين - فرع تركيا- أمس الخميس، بتوزيع (٤٠) وجبة طعام جاهزة، والتي استفاد منها أكثر من 30 منزل من بيوت الطلبة الفلسطينيين في قونيا بتركيا.

ويأتي ذلك استكمالاً للحملة الوطنية الموحدة "فلسطين الخير"، التي أطلقها الاتحاد، في العديد من المدن التركية، وشمال قبرص، وبتبرع من أهل الخير، في إطار دعم ومساندة الطالبة الفلسطينيين بتركيا.

كما واصل متطوعو الاتحاد عملهم الخيري، اليوم الجمعة، وقاموا بتوزيع أكثر من ٣٠ وجبة طعام جاهزة على عدد آخر من الطلبة الفلسطينيين في المدينة.

الجدير بالذكر أن الحملة، تستهدف الطلبة الأكثر حاجة للدعم والمساعدة بين جموع الطلبة الفلسطينيين في أنقرة والمدن التركية الأخرى.