كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان.. الخطوط الجوية تكشف عن عدد ضحايا الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية، مساء اليوم الجمعة، أن هناك 41 شخصاً على الأقل توفوا في حادث تحطم طائرة تابعة للشركة في منطقة سكنية بكراتشي كبرى مدن باكستان.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص" وكان على متنها 99 شخصا، أثناء اقترابها من المطار ونجا راكبان من الحادث، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال المدير التنفيذي أرشد مالك في مؤتمر صحفي: "41 شخصا تأكد مقتلهم في حادث تحطم الطائرة"، موضحاً أن الوكالة المستقلة للتحقيقات بسلامة النقل في باكستان ستحقق في الحادث، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

Advertisements