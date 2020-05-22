كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان.. الخطوط الجوية تكشف عن عدد ضحايا الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية، مساء اليوم الجمعة، أن هناك 41 شخصاً على الأقل توفوا في حادث تحطم طائرة تابعة للشركة في منطقة سكنية بكراتشي كبرى مدن باكستان.
وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص" وكان على متنها 99 شخصا، أثناء اقترابها من المطار ونجا راكبان من الحادث، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وقال المدير التنفيذي أرشد مالك في مؤتمر صحفي: "41 شخصا تأكد مقتلهم في حادث تحطم الطائرة"، موضحاً أن الوكالة المستقلة للتحقيقات بسلامة النقل في باكستان ستحقق في الحادث، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
هذا وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية على أن طائرة تابعة للخطوط الجوية، كانت في طريقها من لاهور إلى كراتشي تحطمت في المنطقة القريبة من مطار جناح الدولي.
وقالت المصادر: إن الطائرة من طراز إيرباص "ايه 320" وكانت قادمة من لاهور وكانت على وشك الهبوط في كراتشي عندما تحطمت، مضيفة أن الاتصال مع الطائرة انقطع قبل دقيقة من هبوطها في مطار جناح.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية عبد الستار خوخار: إن الطائرة سقطت في منطقة سكنية مما ألحق أضراراً بعدد من المنازل.
وأضاف خوخار أن المنطقة طوقت من قبل الشرطة والقوات شبه العسكرية وتجري عملية إنقاذ. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف هرعت إلى موقع التحطم وأعمدة كثيفة من الدخان.