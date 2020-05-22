كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا وإفشال الوصول إلى حل سياسي في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: إن التدخل التركي في الشؤون الليبية ودعمها للتكفيريين والميليشيات منذ 2014 وحتى اليوم، أفشل كل محاولات الوصول إلى حل سلمي سياسي للأزمة.

وكشف "المسماري" عن دعم تركيا لميليشيات طرابلس بالأسلحة والمرتزقة، مؤكداً على أن المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج فقد شرعيته بعدم حصوله على موافقة البرلمان كما أكد على استمرار الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب ووقف التدخل التركي في الشؤون الليبية، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".