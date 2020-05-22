كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن "الأحد" أول أيام عيد الفطر السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441هـ في الإمارات، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال وزير العدل رئيس اللجنة الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري: إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات، التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هـ.

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وأضاف الظاهري: وعليه فإن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقدم أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود.

وسئل المولى عز وجل أن يحفظ رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية، مهنئاً شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة بحلول عيد الفطر السعيد.