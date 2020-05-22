كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا المتسجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28628 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 446 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 234824.
وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا: إن جميع مناطق البلاد ستنتقل اعتبارا من يوم الاثنين القادم إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، و47% من السكان سينتقلون إلى المرحلة الثانية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,245 مليون إصابة، بينهم أكثر من 336 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,117 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.