كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا المتسجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28628 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 446 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 234824.

وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا: إن جميع مناطق البلاد ستنتقل اعتبارا من يوم الاثنين القادم إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، و47% من السكان سينتقلون إلى المرحلة الثانية.