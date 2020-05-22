توقيف الزميل الصحافي سليمان الريسوني أمام منزله

اعتقلت عناصر أمنية بزي مدني، مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء، الزميل الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”.
وحسب عائلته، فقد حضرت عناصر أمن، إلى مقر سكن الزميل سليمان الريسوني، وعملت على توقيفه، حيث أخذوه معهم على متن سيارة رباعية الدفع.
هذا وذكرت زوجة الريسوني، بأنه لم يتوصل بأي استدعاء، وأنها تجهل إلى حدود الآن سبب التوقيف.
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