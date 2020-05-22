3 فرق إسبانية “ترغب” في التعاقد مع النجم السابق للرجاء

عبر مسؤولو فريق ريال بيتيس الإسباني عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب السابق للرجاء الرياضي والحالي لفريق ريال سرقسطة جواد الياميق.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية المتخصصة أن فريق مدينة إشبيلية يتابع عن كثب اللاعب ياميق، الذي التحق بفريق ريال سرقسطة، الممارس بدوري الدرجة الثانية، خلال شهر يناير الماضي عل سبيل الإعارة من فريق جنوة الإيطالي.

وتعاقد فريق جنوة الايطالي مع الياميق، البالغ من العمر 28 سنة، شهر يناير من سنة 2018 قادما من الرجاء الرياضي مقابل 800 ألف أورو.

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة آراغون أنه فضلا عن فريق ريال بيتيس، يضع مسؤولو فريقي فالنسيا وآلافيس أعينهم على لاعب الرجاء السابق في أفق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.