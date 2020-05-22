ترامب يدعو فتح أماكن العبادة بعد غلقها لمواجهة كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:33 مساءً, 22 مايو 2020 م المناطق_وكالات دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة بعد غلقها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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