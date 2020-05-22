تحطم طائرة ركاب باكستانية على متنها 107 أشخاص في كراتشي

قال مسؤولون إن طائرة تابعة للخطوط الدولية الباكستانية على متنها 99 راكباً وطاقم من ثمانية أفراد تحطمت اليوم الجمعة في منطقة سكنية بمدينة كراتشي في جنوب باكستان.
وقال متحدث باسم الشركة الوطنية "تحطمت طائرة الرحلة بي.كيه 8303 وعلى متنها 99 راكباً وثمانية من أفراد الطاقم".
وصرح المتحدث باسم الحكومة المحلية عبدالرشيد تشانا إن راكباً واحداً على الأقل نجا من حادث تحطم الطائرة، وقال إن المصرفي ظفار محمود نجا "بمعجزة" من الحادث.
من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية إن الطائرة كان على متنها 91 راكبا وأفراد طاقمها البالغ عددهم ثمانية.
وقال الجيش الباكستاني إن قوات الرد السريع والقوات شبه العسكرية وصلت الموقع للإغاثة والإنقاذ إلى جانب الإدارة المدنية.
وأظهر تسجيل في برج المراقبة، أن قائد الطائرة الباكستانية قد أبلغ البرج بأن محركات الطائرة تعطلت ويحاول العودة للمطار.
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