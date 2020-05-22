الهند تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية





سجلت الهند اليوم الجمعة زيادة ضخمة تجاوزت ستة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر ارتفاع لها في يوم واحد حتى الآن، في ظل استمرار تخفيف إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد والاستعداد لاستئناف رحلات الطيران المحلية.

وقالت وزارة الصحة في تحديثها اليومي الصباحي إن عدد الإصابات ارتفع إلى 118 ألفا و447 إصابة.

كما سجلت البلاد 148 حالة وفاة بسبب الفيروس في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3583 حالة.

يأتي هذا الارتفاع في عدد الحالات بعد أن تم تسجيل 6088 حالة يوم الخميس، و 5609 يوم الأربعاء و 5611 يوم الثلاثاء، قبل العودة التدريجية لرحلات الطيران الداخلي اعتبارا من الاثنين المقبل.

هذا وكان قد بدأ الإغلاق على الصعيد الوطني في الهند، وهو الإغلاق الأكبر في العالم، بتاريخ 25 آذار/ مارس.

وبينما شهدت أول مرحلتين حظراً كاملاً على السفر والأنشطة الاقتصادية، بدأ تخفيف الإجراءات تدريجياً منذ ذلك الحين، حيث تم رفع العديد من القيود في المرحلة الرابعة التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 31 أيار/ مايو.

