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اصابة مدني بتفجير في ديالى

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن اصابة مدني في تفجير بديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة كانت مزورعة في قرية الحد الأخضر بناحية العبارة في محافظة ديالى انفجرت مساء اليوم، مما ادى الى اصابة احد المواطنين بجروح".

 

واضافت ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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