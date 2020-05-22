اصابة مدني بتفجير في ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن اصابة مدني في تفجير بديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة كانت مزورعة في قرية الحد الأخضر بناحية العبارة في محافظة ديالى انفجرت مساء اليوم، مما ادى الى اصابة احد المواطنين بجروح".

واضافت ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".