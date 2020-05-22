الاستخبارات تلقي القبض على ستة إرهابيين وتضبط كدس للعتاد في الفلوجة

اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، عن القبض على ستة إرهابيين وتضبط كدس للعتاد في الفلوجة.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "القت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار".
واضاف انها "ضبطت كدس للعتاد في قضاء الفلوجة من مخلفات داعش الإرهابي احتوى بداخلة على ١٠ براميل كبيرة الحجم مملؤة بمادة نترات الامونيوم، و ١٢ قنينة غاز محملة بنترات الامونيوم"، مشيرا الى انه "تم تفكيك المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين الى الجهات المختصة".
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