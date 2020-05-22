الأولمبية: نتعامل مع اتحاداتنا وفق القوانين واللوائح المحلية والدولية

رياضة 2020-05-22 | 20:51 866 مشاهدة أكد نائب رئيس اللجنة الاولمبية، وهاب الطائي، احترام مبدأ الاستقلالية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات الوطنية.



وأكد الطائي على "التزام اللجنة الاعتراف بالاتحادات التي أجرت انتخاباتها بموجب قانون الاتحادات مع امتلاكها الاعتراف الدولي وأوضحنا للاتحادات الدولية للجودو والسباحة بعدم امكانية الاعتراف بالهيئات الادارية برئاسة الموسوي وكبيان لعدم حصولهم على المصادقة المحلية من اللجنة الاولمبية العراقية كما حدد لها بموجب قانون الاتحادات الرياضية".

وقال الطائي في حديث للسومرية نيوز 'إن "قانون الاتحادات الرياضية يلزمها بمصادقة اللجنة الاولمبية على محاضر اجتماعات الهيئات العامة والمؤتمرات الانتخابية، وتسلمنا رسائل من بعض الاتحادات الدولية تطلب تأكيد المعلومات عن عقد مؤتمرات انتخابية لاتحادات الفروسية والرماية والسباحة، وأجابتنا كانت واضحة وصريحة بعدم الاعتراف والمصادقة كونها جرت بصورة مخالفة للقانون''.وأكد الطائي على "التزام اللجنة الاعتراف بالاتحادات التي أجرت انتخاباتها بموجب قانون الاتحادات مع امتلاكها الاعتراف الدولي وأوضحنا للاتحادات الدولية للجودو والسباحة بعدم امكانية الاعتراف بالهيئات الادارية برئاسة الموسوي وكبيان لعدم حصولهم على المصادقة المحلية من اللجنة الاولمبية العراقية كما حدد لها بموجب قانون الاتحادات الرياضية". المحرر: محمد خليل

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