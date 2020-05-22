النقل تصدر تقريرا حول الحالة الجوية للبلاد خلال أيام عيد الفطر

أصدرقسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، الجمعة، تقرير عن الحالة الجوية للبلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك ابتداءاً من يوم غد السبت.

وجاء في التقرير ان "طقس السبت سيكون غائم جزئي في عموم البلاد مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة (30_40) كم / ساعة".

وتابع "اما يوم الاحد يشهد البلاد طقس غائم جزئي إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية مع حدوث تصاعد الغبار في أماكن متعددة وفرصة لحدوث عواصف ترابية، مع ارتفاع قليلا لدرجات الحرارة ، لاسيما الرياح سوف تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومن(30_40) كم/س تتحول تدريجيا بعد الظهر وابتداءا من الأقسام الغربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة".

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واكد ان "يوم الاثنين المقبل يشهد طقس صحو مع انخفاض درجات الحرارة عدة درجات في جميع أنحاء البلاد الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بينما تشهد المنطقة الشمالية تساقط زخات مطر خفيفة".

واختتم تقريرها "بارتفاع بضع درجات الحرارة يوم الثلاثاء حيث يشهد طقس صحو ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".