احصائية بعدد المخالفين لقرار الحظر في بغداد منذ الـ17 من اذار الماضي

اعلنت قيادة عملبيات بغداد، الجمعة، عن احصائية بعدد المخالفين لقرار الحظر في العاصمة منذ الـ17 من اذار الماضي.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٢ آيار وخلال واجباتها المكلف بها لتطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٤٨٤٦٦ مخالفاً فيما حجزت ٣٥١٨ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ١٢٣٦٠٨ غرامة، كما سهلت دخول ١٣٣٧٩٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

واكدت القيادة انها "مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي والتعاون مع القوات الأمنية".