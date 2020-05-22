كورونا ينهش سجناء أردوغان.. 82 إصابة في سجن باسطنبول

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/5/22 11:06 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الإدعاء فى تركيا، الجمعة، إصابة 82 نزيلا داخل سجن سيليفرى، فى اسطنبول، الذي يخضع لحراسة مشددة، بفيروس كورونا المستجد.
وزعم بيان صادر عن مكتب كبير ممثلى الإدعاء، :أن "النزلاء يتلقون حاليا العلاج، وفى حالة صحية جيدة".
وأعلنت تركيا عن إصابة 120 سجينا فى أربعة سجون بفيروس كورونا المستجد فى 28 أبريل/نيسان الماضى، ولكنها لم تكشف عن أماكن هذه السجون.
وكانت تركيا بدأت منذ منتصف أبريل/نيسان فى الأفراج عن نحو90 ألف نزيل فى إطار عفو جماعي للحد من انتشار الفيروس بالسجون.
وانتقدت منظمة العفو الدولية تركيا بسبب استثنائها السياسيين المعارضين، والصحفيين، والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان من هذه الإجراءات.
وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في تركيا أكثر من 4200، بحسب وزير الصحة فخر الدين قوجة، الخميس، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 153 ألف شخص.
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