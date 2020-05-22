تحركات غربية لإنقاذ "الأجواء المفتوحة" بعد انسحاب أمريكا

تحركت القوى الغربية، الجمعة، في محاولة لإنقاذ معاهدة الأجواء المفتوحة التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحد من التسلّح لدى الدول الموقعة عليها.



يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، رغبته في الانسحاب من المعاهدة، متهما روسيا بانتهاكها.

ودعي سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للمشاركة في اجتماع طارئ، وفق مصدر دبلوماسي كشف أن "جميع الحلفاء طلبوا من الولايات المتحدة البقاء طرفا في المعاهدة.

موسكو: انسحاب واشنطن من "الأجواء المفتوحة" يقوض الأمن الدولي

وطلبت ألمانيا في البداية من واشنطن "إعادة النظر" في موقفها قبل أن تنضم، الجمعة إلى تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي شددت على أهمية المعاهدة.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، عبّرت 10 دول من الاتحاد (فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وجمهورية تشيكيا والسويد)، عن أسفها لموقف واشنطن.

وأضاف البيان أن "معاهدة الأجواء المفتوحة عنصر حاسم في إطار تعزيز الثقة منذ عقود بهدف تنمية الشفافية والأمن عبر المنطقة اليورو-أطلسية".

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وعلاوة على تشديدها على مواصلة الالتزام بها، ذكّرت الدول العشر بأن الانسحاب لا يصيرا نهائيا إلاّ بعد ستة أشهر.

وتابع البيان "سنواصل التحاور مع روسيا كما قرر الحلفاء سابقا في حلف شمال الأطلسي وشركاء أوروبيون آخرون، لتسوية القضايا العالقة على غرار القيود غير المبررة على الرحلات فوق كالينينغراد"، داعيا موسكو إلى "رفع تلك القيود".

من بين الانتهاكات التي دانتها واشنطن، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية منع طائرات الحلفاء من الاقتراب أكثر من 500 كلم من جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا، أو تجاوز الحدود بين روسيا وجورجيا أكثر من 10 كلم.

من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بـ"تمويه تحركاتها الهدامة" و"الهروب من النقاش"، وتحدثت عن إصدار واشنطن "قرارا نهائيا لا يمكن على أساسه إجراء أي حوار".

ووقعت معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992 من أجل "تعزيز الثقة ومعرفة" الأنشطة العسكرية للدول الموقعة، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002، وهي تضم 35 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا.

وتسمح المعاهدة القيام بطلعات مراقبة جوية مشتركة غير مسلحة فوق أراضي الدول والتقاط صور باستعمال أجهزة دقيقة محددة مسبقا، وتخول الدول الموقعة طلب صور التقطتها دول أخرى.