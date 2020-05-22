عز الدين: كل امكانيات حزب الله في خدمة المقاومة الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب

نظم ​حزب الله​ بمناسبة يوم ​القدس​ العالمي، ​مسيرة​ بحرية لعدد من المراكب البحرية، التي حملت الاعلام اللبنانية وال​فلسطين​ية ورايات حزب الله وبثت اناشيد المقاومة وفلسطين، وجالت على طول المدخل الغربي ل​مدينة صور​.

وأكد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسن عز الدين​، "وقوف حزب الله الى جانب فلسطين والقدس و​القضية الفلسطينية​، وان كل امكانيات حزب الله في خدمة ​المقاومة الفلسطينية​ حتى تحرير كامل التراب".

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