نظم حزب الله بمناسبة يوم القدس العالمي، مسيرة بحرية لعدد من المراكب البحرية، التي حملت الاعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات حزب الله وبثت اناشيد المقاومة وفلسطين، وجالت على طول المدخل الغربي لمدينة صور.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، "وقوف حزب الله الى جانب فلسطين والقدس والقضية الفلسطينية، وان كل امكانيات حزب الله في خدمة المقاومة الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب".
كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين: كل امكانيات حزب الله في خدمة المقاومة الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.