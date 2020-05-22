بلدية الوردانية: تسجيل 3 إصابات جديدة بالكورونا وغدا فحص 40 مخالطا

أكدت بلدية الوردانية، في بيان، ان "نتيجة فحوصات PCR التي أجرتها ​وزارة الصحة​ للمخالطين المباشرين للمصابة الأولى في البلدة، أظهرت إصابة 3 ​حالات​ جديدة من أطفال آل عوض، ما رفع عدد ​الإصابات​ الى 4"، مشيراً الى انها "ستقوم غدا بالتعاون مع وزارة الصحة بفحوصات مخبرية للأشخاص المخالطين للمصابين الجدد ويبلغ عددهم 40 شخصاً".

ولفتت الى انه "بما أن الوباء أصاب أهلنا بشكل مباشر، أصبح لزاما علينا جميعا إتخاذ أقصى إجراءات ​الوقاية​ (التباعد الإجتماعي، إرتداء الكمامات والقفازات وعدم التجمّع في الأماكن العامة، المسجد، الساحة والمدافن وغيرها).