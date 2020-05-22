قاطيشا: أصبحنا في المراحل الأخيرة لتوزيع الاموال بحسب حاجات مستشفى عكار الحكومي

أكد عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​، أن "اللجنة المنبثقة عن خلية أزمة عكار، أصبحت في المراحل الأخيرة لتوزيع الاموال بحسب حاجات ​مستشفى عكار​ الحكومي وتزويده بالأجهزة التي يحتاج لجهة مواجهة ​الكورونا​ بفحوصات ال PCR أو ما يفيض عن ذلك لناحية عرف عمليات وغسل الكلى أو بنك الدم"، مشيراً الى انه "تم تجهيز غرف لعزل المرضى لحوالي 36 مريض، وتكمن أهمية هذه اللجنة أنها عملت على تطوير مستشفى عكار الحكومي، بحيث سيتحدث قسم غسيل الكلى، الفحوص PCR بحيث تم التبرع بآلة حديثة جداً".

وشدد على ان "اموال التبرعات التي تم صرفها على ​المستشفى الحكومي​ تجاوزت حاجات كورونا وتم استثمارها لتعزيز وضع المستشفى".