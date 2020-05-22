أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، أن "اللجنة المنبثقة عن خلية أزمة عكار، أصبحت في المراحل الأخيرة لتوزيع الاموال بحسب حاجات مستشفى عكار الحكومي وتزويده بالأجهزة التي يحتاج لجهة مواجهة الكورونا بفحوصات ال PCR أو ما يفيض عن ذلك لناحية عرف عمليات وغسل الكلى أو بنك الدم"، مشيراً الى انه "تم تجهيز غرف لعزل المرضى لحوالي 36 مريض، وتكمن أهمية هذه اللجنة أنها عملت على تطوير مستشفى عكار الحكومي، بحيث سيتحدث قسم غسيل الكلى، الفحوص PCR بحيث تم التبرع بآلة حديثة جداً".
وشدد على ان "اموال التبرعات التي تم صرفها على المستشفى الحكومي تجاوزت حاجات كورونا وتم استثمارها لتعزيز وضع المستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: أصبحنا في المراحل الأخيرة لتوزيع الاموال بحسب حاجات مستشفى عكار الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.