تجمع الصناعيين يطلع الملحقين الاقتصاديين على خطة اعادة دراسة الاتفاقيات التجارية

أطلع رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل، عددًا من الملحقين الاقتصاديين لدى ​البعثات الدبلوماسية​ اللبنانية في الخارج، على خطة عمل رئيس ومجلس ادارة تجمع الصناعيين في البقاع في اعادة دراسة الاتفاقيات التجارية الموقعة وضرورة احياء اتفاقيات تجارية جديدة لاسواق واعدة مثل ​الصين​ و​المكسيك​ و​أميركا الجنوبية​.

ولفت التجمع إلى أنه "من المقرر أن يستمر هذا الإتصال الذي تم بعد التنسيق مع مدير الشؤون الاقتصادية في ​وزارة الخارجية اللبنانية​ السفير بلال قبلان، مع باقي الملحقين خلال الاسبوع المقبل بعد عطلة عيد الفطر السعيد بهدف تطوير صادرات المصانع اللبنانية الواقعة ضمن نطاق تجمع صناعيي البقاع الى الخارج في هذه الاوقات الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعاني منها الصناعة اللبنانية".

كما أفاد بأنه "سيتم اللقاء مع ​وزير الخارجية​ اللبنانية الدكتور ​ناصيف حتي​ وإطلاعه على ورقة عمل تجمع الصناعيين ووجوب الشراكة مع الملحقين الاقتصاديين لتحقيق نمو في الصادارات اللبنانية نظرا لما يتمتع به هؤلاء من كفاءات عالية ظهرت من لحظة فوزهم وحسن اختيارهم".