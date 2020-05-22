قوى الأمن: بالإلتزام نواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا

أطلقت ​قوى الأمن الداخلي​ هاشتاغ يتعلق بالاجراءات الوقائية لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "#خلينا_عنفس_الموجة"، مشيرة الى انه بـ"الإلتزام نواجه الموجة التانية من انتشار الفيروس". هذا وأعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي عن مستجدات ​فيروس ​​كورونا​​​، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 62 إصابات جديدة، 3 من تلك الإصابات لوافدين إلى ​لبنان​، و59 لمقيمين في لبنان ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1086 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.

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