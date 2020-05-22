مرعبي: نأمل ان تنتهي معاناة اللبنانيين من كورونا والازمة الاقتصادية الصعبة

أعتبر عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عيد فطر سعيد لكل الاحبة والاصدقاء ونأمل ان تنتهي معاناة اللبنانيين من الوباء ​كورونا​ والازمة الاقتصادية الصعبة وان تقوم ​الحكومة​ بعمل ينهض بالبلاد، بدلا من التلهي بالاستعراضات الفارغة، ‏ونعتذر عن استقبال الاحبة نظرا للاوضاع الصحية وحرصا على سلامتكم على ان نراكم دائما بافضل الاحوال".

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