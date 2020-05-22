مستشفى بيروت الحكومي: استقبال 57 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات ال 24 الماضية

أشار التقرير اليومي ل​مستشفى بيروت الحكومي​، في شأن آخر المستجدات المتعلقة ب​فيروس كورونا​ / Covid-19 إلى "ارقام ال​حالات​ المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى"، موضحاً ان "عدد الفحوص التي اجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ​الساعات​ ال24 المنصرمة هو214 فحصاً، وعدد المرضى المصابين بالفيروس الذين تم استقبالهم داخل المستشفى خلال الساعات ال 24 المنصرمة هو 57 إصابة".

ولفت الى ان "عدد الحالات المشتبه بإصابتها التي تم نقلها من ​مستشفيات​ أخرى خلال الساعات ال24 المنصرمة هي 20 حالة، وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمةهي 4 حالات شفاء، ومجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه هو 188 حالة شفاء".