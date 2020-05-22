بلدية كفرعقا: العائدون من السفر انهوا فترة الحجر واجروا الفحوصات وجاءت سلبية

اعلنت بلدية كفرعقا، في بيان، انه "بناء على طلب رئيس بلدية كفرعقا، قام جميع أبناء كفرعقا العائدين من السفر والذين انهوا فترة الحجر الصحي بإجراء فحوصات PCR وجاءت جميعها سلبية".
وثمنت البلدية "المستوى العالي للتجاوب والتعاون الذي ابداه جميع أبناء كفرعقا العائدين"، كما اكدت أنها "ستستمر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من وصول الوباء الى القرية". وشكرت "جامعة البلمند لتعاونها مع بلديات الكورة و إجرائها الفحوصات بشكل مجاني من خلال برنامج حياتي".
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