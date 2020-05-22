بلدية كفرعقا: العائدون من السفر انهوا فترة الحجر واجروا الفحوصات وجاءت سلبية

اعلنت بلدية ​كفرعقا​، في بيان، انه "بناء على طلب رئيس بلدية كفرعقا، قام جميع أبناء كفرعقا العائدين من السفر والذين انهوا فترة الحجر الصحي بإجراء فحوصات PCR وجاءت جميعها سلبية".

وثمنت ​البلدية​ "المستوى العالي للتجاوب والتعاون الذي ابداه جميع أبناء كفرعقا العائدين"، كما اكدت أنها "ستستمر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من وصول الوباء الى القرية". وشكرت "​جامعة البلمند​ لتعاونها مع بلديات الكورة و إجرائها الفحوصات بشكل مجاني من خلال برنامج حياتي".