الشيخ شعبان: التحرير لا يبدأ بالقدس بل ينتهي بتحريرها

اعتبر الأمين العام لـ"حركة ​التوحيد الاسلامي​" ​الشيخ بلال سعيد شعبان​، في بيان، "أننا على موعد مع التحرير الكامل للقدس وكل ​الاراضي الفلسطينية​ المحتلة وإرهاصات الوعد الإلهي أصبحت جلية للقاصي والداني، ودور المقاومة في إبقاء جذوة الصراع مشتعلة مع العدو الصهيوني هو الاساس وهو المحرك العملي لأمتنا العربية والإسلامية على طريق النصر العتيد والفرج الأكيد".

واشار إلى "أن التحرير لا يبدأ ب​القدس​ بل ينتهي بتحريرها، ولا بد أن يمر عبر عواصم سايكس بيكو التي تحاول بناء علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، وتحاول جاهدة تطويع الشعوب في هذه القضية"، لافتا إلى أن "زوال الاحتلال يحتاج الى مقومات وشروط من أهمها الوحدة والاستعداد وبذل الغالي والنفيس، فضلا عن المثابرة والمصابرة والتضحية والمرابطة، وتأمين مقومات صمود ​الشعب الفلسطيني​ في القدس والداخل المحتل".