الصحة المصرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 783 بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن "وفاة 11 شخصا وتسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، بلغ 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها و707 حالات وفاة".
وأشارت الوزارة إلى "خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4374 حالة حتى اليوم"، موضحة ان "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ4374 متعافياً".
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