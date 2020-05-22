الصحة المصرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 783 بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان المصرية عن "وفاة 11 شخصا وتسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إصابتهم ب​فيروس كورونا​ المستجد، وان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، بلغ 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها و707 ​حالات​ وفاة".

وأشارت الوزارة إلى "خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من ​المستشفيات​ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4374 حالة حتى اليوم"، موضحة ان "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ4374 متعافياً".