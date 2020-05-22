ترامب يعلن فتح دور العبادة خلال عطلة نهاية الأسبوع

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال مشاركته في حفل تكريم الأسرى والمفقودين من قدامى المحاربين، عن إرشادات مركز السيطرة على ​الأمراض​ والأوبئة لفتح دور العبادة، التي ستفتح خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أنه "إذا لم تقم الولايات بفتح الكنائس ودور العبادة بنهاية الأسبوع، سأتجاوز سلطات الحكام وأصدر قرارًا بفتحها".

ويأتي قرار ترامب بعد تأكيد دراسة طبية بريطانية أن دواء "هيدروكسي كلوروكوين" الذي يعتبره الرئيس الأمريكي حلًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي يعرض المريض لخطر وفاة مرتفع.