أردوغان: أطهرنا نجاحًا بارزًا بإدارة المشاكل الناجمة عن كورونا وتجاوزها

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أن "بلاده أظهرت نجاحًا في إدارة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن فرض التدابير الوقائية وتجاوزها"، مشددًا على ضرورة "القضاء على ​كورونا​ في العالم بأسره كي نتنفس الصعداء جميعا".

ولفت أردوغان إلى أنه "وزاراتنا وجميع مؤسساتنا بذلوا جهوداً كبيرة لإدارة مرحلة مكافحة الوباء وحققت نجاحات تاريخية"، منوّهًا بأنه بلاده "تنتقل إلى نظام جديد يمكننا تلخيصه بالالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة".

​وكان الرئيس التركي أشار خلال افتتاحه مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية، في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، إلى أن "إسطنبول أصبحت مركزًا صحيًا عالميًا"، منوّهًا بأنها "ستكون إحدى العلامات التجارية التركية في مجال السياحة العلاجية".